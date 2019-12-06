В перестрелке после ограбления магазина в США погибли четверо

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате неудачной попытки вооруженного ограбления ювелирного магазина во Флориде погибли четыре человека. Кроме того, женщина, работница магазина была ранена и ее состояние не известно, сообщает телерадиокомпания АВС.

По информации полиции, инцидент произошел в городе Корал-Гейблс, штат Флорида. После неудавшейся попытки ограбления ювелирного магазина двое подозреваемых угнали грузовик компании экспресс-доставки UPS, взяв в заложники водителя.

Было начато преследование предполагаемых преступников. В результате завязавшейся перестрелки погиб водитель грузовика и случайный прохожий. Полицейские застрелили налетчиков. Расследованием обстоятельств происшествия руководит ФБР. -0-