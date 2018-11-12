В Перу автобус с футбольной командой подростков упал в пропасть: семь погибших

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Перу автобус с юношеской командой по футболу упал в пропасть, семь человек погибли, 11 пострадали, сообщает телеканал "МИР 24".
Авария произошла в районе города Чачапояс, расположенного в горах. Водитель в какой-то момент потерял управление транспортным средством, после чего автобус рухнул в пропасть.
По информации министра здравоохранения страны Сильвии Пессах, родственники уже опознали тела семерых погибших подростков. Среди пострадавших 10 подростков в возрасте 13-14 лет, а также одна женщина.
Федерация футбола Перу выразила свои соболезнования родным и близких погибших детей.-0-
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