В Перу нашли древнюю мумию, связанную веревками

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые, проводившие раскопки в подземной гробнице Перу, обнаружили мумию доинкской цивилизации. Археологи обратили внимание на нетипичное положение тела – оно было связано веревками, а руки лежали на лице, сообщает "МИР24".

Половую принадлежность мумии определить не удалось. По предположению ученых, ей может быть от 800 до 1200 лет. Раскопки проводились на территории археологического памятника Кахамаркилья в 2 километрах от побережья Лимы. Ученые полагают, что люди поселились там около 400-600 гг. н. э.

Первыми обитателями этого места считаются представители народа хуари. Они отличались высоким уровнем развития, строили крупные города и дороги, освоили террасирование для повышения урожайности в сельском хозяйстве. Но из-за климатических изменений эта цивилизация постепенно исчезла.

Мумифицированная личность, найденная учеными, должна была жить в высокогорном андском регионе на территории современного Перу – примерно за 600-200 лет до появления народа инков. Рядом с ее телом сохранились погребальные подношения: каменные орудия и керамические горшки со следами растительной смеси внутри.

Ученые предположили, что веревки, оплетавшие все тело, являлись частью похоронного ритуала. Они планируют отправить в мумию, чтобы провести радиоуглеродное датирование и другие исследования, которые могли бы раскрыть новые данные об обычаях и обрядах доинкских народов.-0-