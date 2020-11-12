В Подмосковье четверо детей получили ожоги при прорыве трубы горячей воды

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо детей получили ожоги в результате разлива горячей воды при прорыве трубы водоснабжения в Дзержинском (Московская область, Россия). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

"По улице Томилинская в результате прорыва трубы ГВС произошел разлив горячей воды на проезжую часть. Четверо детей (10-12 лет) переходили дорогу и получили термические ожоги", - сказали в пресс-службе. Детей сейчас доставляют в Люберецкий ожоговый центр.

В главке отметили, что информация о состоянии детей и причинах происшествия устанавливается. В настоящее время, как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, по улице течет река из кипятка. ЧП произошло напротив местной школы искусств.

Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с прорывом трубы. "В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области. На место происшествия выехал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.-0-