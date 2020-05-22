В Подмосковье отменяется пропускной режим, в Москве - сохраняется

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим, введенный 15 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом написал в Instagam губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает БЕЛТА.

При этом в Москве цифровой пропускной режим сохраняется. Для поездок в столицу России до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, а новые пропуска для выезда в столицу жителям Подмосковья придется оформлять в Москве. До этого московские пропуска действовали и в Подмосковье, а подмосковные - в Москве.

Сегодня мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в городе необходимо и далее сохранить строгие требования самоизоляции, пропускной и масочно-перчаточный режимы, которые в обязательном порядке действуют во всех видах транспорта и в продовольственных магазинах.-0-