В Подмосковье задержали двух подростков, планировавших вооруженное нападение на школу

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали двоих подростков в Люберецком районе Подмосковья, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму совместно с УФСБ в ходе оперативно-профилактических мероприятий установили двух подростков из поселка Красково, которые во время просмотра видеоматериалов на YouTube узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях. По словам самих подростков, они стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с использованием холодного и огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из задержанных - ученик 10-го класса одной из подмосковных школ, второй - учащийся первого курса образовательного комплекса. Обоим по 16 лет. "У подростков также были найдены два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий (петарды) вместе с металлическими пулями, которые являются металлическими наконечниками на петардах при стрельбе, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью "Естественный отбор" (на английском языке)", - добавил источник агентства.

В отношении подростков начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. "В их действиях усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия) и ч.1 ст.223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.-0-