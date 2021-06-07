В Польше медсестры и акушерки намерены выйти сегодня на масштабную забастовку

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше сегодня пройдет масштабная забастовка медсестер и акушерок, которая затронет около 40 больниц по всей стране, сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

По словам председателя Национального профсоюза медсестер и акушерок Польши Кристины Пток, медсестры недовольны условиями труда и требуют повышения зарплат.

Поводом для забастовки стал закон о порядке определения минимальной базовой заработной платы некоторых категорий медицинских работников. По словам Кристины Пток, новый закон не гарантирует стабильных принципов повышения базовой заработной платы медсестер и акушерок, "несмотря на многочисленные сигналы от членов профсоюзной организации о серьезном ухудшении условий труда и оплаты, многомесячном стрессе, истощении и эмоциональном выгорании".

Кристина Пток отметила, что сегодняшняя забастовка предупредительная и продлится два часа. Запланированы также акции солидарности и демонстрации перед больницами в Варшаве, Белостоке, Кракове, Люблине, Лодзи, Ольштыне, Жешуве и других городах. Если власти не удовлетворят требования протестующих, "несколько сотен больниц готовы ко второй волне предупредительных забастовок".-0-