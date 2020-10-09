В Польше нарушителям санитарных норм в условиях COVID-19 грозят штрафы до 6,5 тыс. евро

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Главной полицейской комендатуры Польши Мариуш Цярка заявил о нулевой толерантности к нарушителям эпидемиологических ограничений в условиях COVID-19, сообщает "Польское радио".

Мариуш Цярка напомнил, что за отсутствие маски в общественном месте сотрудники полиции будут выписывать штрафы в размере до 500 злотых (около 110 евро), а в случае отказа оплатить такой штраф - направлять дело в суд.

"В особенных случаях, когда граждане не проявляют социальной солидарности и даже призывают к несоблюдению санитарно-эпидемиологических норм, мы будем сообщать о таких нарушениях в суд и санитарную инспекцию", - подчеркнул Мариуш Цярка.

В таких случаях санитарно-эпидемиологические службы могут устанавливать административный штраф в размере до 30 тыс. злотых (более 6,5 тыс. евро).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что с 10 октября вся страна будет включена в "желтую зону". Это предполагает обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, а также ряд других ограничений.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в настоящее время власти не планируют вводить чрезвычайное положение. По его словам, для борьбы с эпидемией достаточно существующих правовых инструментов. Он добавил, что власти Польши также не намерены вводить очередной локдаун. По его словам, если люди будут придерживаться вводимых в настоящее время ограничений, уже в последующие недели распространение коронавируса удастся установить.

В Польше наблюдается рекордный рост случаев заболевания коронавирусом. Сегодня Министерство здравоохранения страны сообщило о 4 739 новых случаях заражения. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии в стране. За сутки от COVID-19 скончались 52 пациента, у большинства из которых наблюдались сопутствующие заболевания.-0-