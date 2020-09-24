В Польше столкнулись школьные автобусы и легковушка, среди пострадавших есть дети

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение двух школьных автобусов и легкового автомобиля произошло в поселке Панки Силезского воеводства в Польше. В ДТП пострадали семь человек: четверо детей, два водителя и один сопровождающий, сообщает RMF24.

По данным информационной службы, столкновение произошло на перекрестке, когда водитель одного из автобусов выезжал со второстепенной дороги, не уступив автобусу, ехавшему по главной. После этого в один из автобусов врезался легковой автомобиль. Женщина, которая находилась за рулем легковушки, не пострадала.

Возраст детей, находившихся в автобусах, - от 7 до 10 лет. Пострадавших доставили в медучреждение, остальных - в ближайшую пожарную часть, откуда их забрали родители.-0-