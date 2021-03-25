В Польше ужесточат ограничительные меры из-за COVID-19

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше ужесточат ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает телеканал TVN24.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что новые ограничения будут действовать с 27 марта в течение двух недель, в том числе во время Пасхи.

Будут закрыты парикмахерские, салоны красоты, детские сады и ясли. Деятельность спортивных сооружений ограничится только занятиями профессиональным спортом. Также будут закрыты крупные мебельные и строительные магазины площадью более 2 тыс. кв.м. В торговых точках и почтовых отделениях будет действовать правило: один человек на 15 кв.м в помещениях площадью менее 100 кв.м и один человек на 20 кв.м при площади более 100 кв.м. Новые ограничения коснутся и церквей: один человек на 20 кв.м при соблюдении дистанции не менее 1,5 м.

За последние сутки в Польше зафиксировали 34 151 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Всего в Польше зафиксирован 2 154 821 случай заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 50 860.-0-