В Польше задержаны гражданин Украины и двое граждан Германии за помощь беженцам

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше при перевозке беженцев были задержаны гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше, и двое граждан Германии, сообщает польское радио Bialystok.

Полиция задержала автомобиль Volkswagen с немецкими номерами, которым управлял гражданин Германии. В машине находились двое граждан Ирака. На фотографиях этого инцидента, опубликованных в СМИ, видно, что один человек прятался в багажнике, второй - под кучей ношенной одежды.

Второго гражданина Германии полиция задержала, когда он на автомобиле Opel перевозил пятерых граждан Сирии.

Гражданина Украины арестовали в селе Боратынец-Ляцки (гмина Семятыче) при перевозке четырех иностранных граждан с Ближнего Востока.

Также 18 ноября польскими сотрудниками ГИБДД были арестованы двое сирийцев, которые нелегально перевозили 22 беженцев в грузовом отсеке автомобиля с немецкими номерами. Все задержаны.

С начала кризиса с беженцами на границе с Беларусью польская полиция арестовала 283 человека, которые помогали иностранным гражданам в незаконном пересечении границы.-0-