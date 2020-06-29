В Польше завершилось голосование на президентских выборах

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах главы государства завершилось в Польше, передает ТАСС. В 21:00 (22:00 минского) в республике закрылись избирательные участки, и начался подсчет голосов.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) планирует обнародовать официальные итоги выборов до 1 июля. Ожидается, несмотря на эпидемию коронавируса нового типа, что итоговая явка в этом году будет высокой. По прогнозам, она может достигнуть 60%.

Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов. Из-за высокой активности избирателей многим пришлось отстоять длинные очереди перед избирательными участками, чтобы исполнить свой гражданский долг.

В президентских выборах в Польше в этом году участвовали 11 кандидатов, среди них и действующий президент Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок.

Жителям Польши не удалось с первого раза выбрать президента страны - никто из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, распространенные сразу же после закрытия избирательных участков, сообщает ТАСС.

Как следует из экзитполов, во второй тур, который должен состояться 12 июля, проходят действующий президент Анджей Дуда, набравший, по предварительным подсчетам, 41,8% голосов, и кандидат от крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский – он набрал 30,4% голосов.-0-