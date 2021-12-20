В Польше значительно вырастут цены на электричество и газ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление энергетического регулирования Польши утвердило новые тарифы для индивидуальных потребителей на 2022 год. При аналогичном потреблении за электричество поляки заплатят на 24% больше, а за газ - на 54%, сообщает "Польское радио".

Повышение тарифов связано с более высокими ценами на оптовых энергетических рынках. Также увеличились налоги на выбросы углекислого газа в атмосферу, пояснила пресс-секретарь Управления энергетического регулирования Польши Агнешка Глосьневская.

"Большая часть польского электричества производится из угля, поэтому мы должны покупать эмиссионные квоты на выбросы CO2 на бирже. Также за последний год выросли цены. В декабре прошлого года цены эмиссионных квот составляли около 130 злотых, то есть менее 30 евро, а в ноябре этого года - более 300 злотых, а это почти 65 евро. При этом давайте не будем забывать о том, что 80% электроэнергии в Польше производится из угля", - отметила Агнешка Глосьневская.-0-