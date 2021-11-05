В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные парламентские выборы в Португалии состоятся 30 января, объявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза. Такую информацию сообщает РИА Новости.

"Я принял решение распустить Ассамблею республики и провести выборы 30 января 2022 года… Как всегда в решающие моменты именно португальцы и только они - лучшая гарантия будущего Португалии", - сказал он в обращении к нации, которое транслировало государственное телевидение RTP.

Он напомнил, что предупреждал о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в случае, если Ассамблея республики не утвердит проект бюджета, предложенный правительством. "Это был особенно важный бюджет в особенно важный момент для всех нас", - сказал глава государства, напомнив, что Португалия в настоящее время столкнулась не только с пандемией, но и социально-экономическим кризисом, к которому она привела.

Отказ других партий поддержать предложенный социалистическим правительством бюджет "абсолютно разделил поддержку правительства, которая существовала с 2015 года", напомнил Соуза. "Это не было пунктуальным отказом, в силу обстоятельств, это было принципиально", - сказал он.

Парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, подготовленного правительством. Президент Марселу Ребелу ди Соуза предупреждал, что провал голосования приведет к досрочным выборам законодательного органа. Государственный совет Португалии 3 ноября одобрил роспуск парламента.