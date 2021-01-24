В Португалии проходят президентские выборы

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских выборах началось сегодня в Португалии, сообщает ТАСС.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (11.00 мск) и будут работать до 19.00 (22.00 мск). В Португалии голосовать могут более 9 млн человек. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в числе которых и действующий лидер республики Марселу Ребелу де Соуза.

По законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства 72-летний Ребелу де Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Голосование в Португалии проходит во время роста темпов распространения коронавируса. Всего в республике с населением более 10 млн человек выявлено почти 625 тыс. случаев заражения, более 10,1 тыс. пациентов умерли. В преддверии волеизъявления в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за инфекции. В этой связи власти приняли ряд мер, чтобы постараться гарантировать безопасное проведение выборов.-0-