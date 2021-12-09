В посольстве России назвали безответственными слова сенатора США о применении ядерного оружия

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высказывания американского сенатора Роджера Уикера (республиканец, от штата Миссисипи) о возможности использования против России ядерного оружия в случае обострения ситуации вокруг Украины являются свидетельством безответственности. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

"Обратили внимание на ремарки сенатора-республиканца Роджера Уикера телеканалу Fox News 7 декабря. Комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, законодатель рекомендовал президенту США в случае обострения обстановки не исключать возможность военных действий, включая превентивное применение ядерного оружия против России. Подобные высказывания - безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в комментарии, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве задались вопросом, чьи интересы отстаивает американский политик в этой ситуации. "Примечательно, что в штате Миссисипи, который представляет законодатель, расположены отделения Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics (компании военно-промышленного комплекса) и т. д. В этой связи возникают вопросы. Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне, - украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?" - отмечается в сообщении.

"7 декабря президенты России и США обозначили контуры возможного снижения напряженности. Предстоит серьезная, профессиональная и вдумчивая работа по согласованию долгосрочных гарантий безопасности. Такой диалог требует спокойствия, демонстрации готовности к компромиссу. Вряд ли непродуманные заявления Роджера Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений", - подчеркнули в диппредставительстве.-0-