В Праге прошла демонстрация протеста против коронавирусных ограничений

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен человек собрались 27 сентября на площади Палацкого в Праге, перед зданием Министерства здравоохранения Чехии, чтобы выразить свой протест против ограничительных мер, которые власти ввели для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Радио Прага".

Ранее сообщалось, что в Чехии с 24 сентября рестораны и бары должны прекращать работу в 22.00, также введены ограничения для зрителей спортивных мероприятий - до 2 тыс. человек. Наибольшее негодование собравшихся вызвало возвращение к масочному режиму внутри зданий.

Инициатором демонстрации выступило Движение гражданского недовольства (HON).

По данным минздрава Чехии, за сутки 27 сентября в стране в ходе тестирования обнаружено 1 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является максимальным зафиксированным показателем за выходной день с момента начала пандемии. Всего в Чехии к 28 сентября заразились коронавирусом 64 597 человек, выздоровели 31 268 пациентов, скончались 606 человек (7 за последние сутки).-0-