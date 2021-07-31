В пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина ранил полицейского

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейский получил ножевое ранение во время задержания вооруженного мужчины в парижском пригороде Иври-сюр-Сен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В субботу в 11:25 (12.25 мск) наряд полиции прибыл в Иври-сюр-Сен в связи с жалобами на неуравновешенного мужчину. В ходе задержания мужчина нанес удар ножом одному из сотрудников, ранив его в левую руку. Стражам порядка пришлось применить электрошоковый пистолет для самообороны", - рассказал собеседник агентства.

Нападавший был взят под стражу. Раненый полицейский отправлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Источник не уточняет другие подробности операции и возраст задержанного. На данный момент власти не располагают информацией, позволяющей задействовать антитеррористическую прокуратуру на этом этапе расследования.-0-