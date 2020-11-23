В Приморье без электричества остаются почти 75 тыс. человек

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Приморском крае РФ продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после стихийного бедствия. По состоянию на 13.00 по местному времени без электричества оставались часть бытовых потребителей в 35 населенных пунктах, в том числе городах Владивосток и Артем. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

В общей сложности без электричества остаются около 74,9 тыс. человек. От резервных источников электроснабжения запитана 41 котельная. Без теплоснабжения - около 19,2 тыс. человек. В регионе после непогоды не работают 17 детских садов, несколько школ. Их собираются подключить на резервные источники питания.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 70 бригад (290 специалистов и 106 единиц специальной техники).

Уточняется, что средняя температура воздуха в пострадавших от непогоды населенных пунктах - около минус 2.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил, что проблема теплоснабжения Владивостока и Артема будет решена до конца понедельника. В свою очередь глава Приморского края РФ Олег Кожемяко отметил, что полностью возобновить теплоснабжение в домах жителей Владивостока планируется 24 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить. Он признал, что несмотря на напряженную круглосуточную работу, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае РФ начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. 22 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. Глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 23 ноября по поручению премьер-министра прибыл во Владивосток.

Как сообщает ТАСС, более 600 жителей Владивостока и Артема обратились в травмпункты с ушибами и переломами после прошедшего ледяного дождя.-0-