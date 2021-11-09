В Приморском крае контейнеровоз сел на мель и переломился

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Приморского края у берегов Находки контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам, сообщает ТАСС.

По данным представителей аварийно-спасательного подразделения порта Находка, в настоящий момент идет спасательная операция. Экипаж в составе 14 иностранных граждан находится в безопасности, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, спасение экипажа станет возможным, как только стихнет волнение моря. Для спасения из порта Владивосток вышло судно "Лазурит". Планируется, что оно примет экипаж контейнеровоза к себе на борт. Из Находки к месту происшествия выдвинулась группа спасателей находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и пожарного гарнизона. К вылету готов вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту.

На борту судна находится 298 т топлива, повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива нет. Судно ходит под флагом Панамы, его длина составляет 101 м, ширина - 19 м. Оно вышло из китайского города Нинбо, пункт назначения - порт Восточный.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с иностранным судном в Японском море. По данным прокуратуры, среди 14 членов экипажа граждан Российской Федерации нет.-0-