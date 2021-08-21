В протестах против санпропусков во Франции приняли участие более 175 тыс. человек

В Марселе полиция департамента Буш-дю-Рон насчитала 4 тыс. манифестантов, в Экс-ан-Провансе - 2,5 тыс. В Монпелье в середине дня произошли стычки между крайне левыми, внезапно занявшими место в голове колонны, и крайне правыми из группировки "Лига Юга". Полиция быстро пресекла беспорядки, применив слезоточивый газ.





Без слезоточивого газа не обошлась и демонстрация в Лилле (север страны), где беспорядки удалось оперативно подавить. Там радикально настроенные манифестанты напали на посетителей одного из кафе. В Марселе группа экстремистски настроенных протестующих попыталась занять территорию крупной стройки в центре города. Полиция за 20 мин удалила оттуда радикалов, выпустив несколько гранат со слезоточивым газом.-0-

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрации протеста против мер правительства Франции по ужесточению антиковидных ограничений собрали 175,5 тыс. участников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны, всего было задержано 20 протестующих.В предыдущих манифестациях 14 августа в стране участвовали 215 тыс. человек, а 7 августа - 230 тыс. Цифры указывают на незначительное снижение протестной активности в августе.Во Франции в субботу, по данным МВД, прошло более 220 демонстраций. Ими были охвачены такие крупные города, как Париж, Лион, Тулон и Марсель. Префектурой южного департамента Эро подсчитано, что в городе Монпелье на улицы вышли 9,5 тыс. человек. По данным префектуры департамента Вар, в Тулоне их было 6 тыс., во Фрежюсе - 800 человек. Показатели по этому департаменту значительно снизились. В Тулоне на прошлой неделе протестовали 22 тыс.