В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС.

По его сведениям, о неполадках сообщают в европейских странах, Азии, Северной и Южной Америке. Пользователи из России также информируют о сбое в этих соцсетях.

Пользователи Facebook сообщают в первую очередь о проблеме в работе сайта, у Instagram не работает сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу.

Все три указанные соцсети принадлежат американской компании Facebook.-0-