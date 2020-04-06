В Республике Корея число заражений коронавирусом за сутки оказалось наименьшим с февраля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея за сутки увеличилось на 47, достигнув 10 284. Как сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний, это наименьшее число заболевших с 29 февраля, когда в стране начался пик распространения вируса, сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что число умерших возросло на три, составив 186. Из больниц за сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Республике Корея вылечились 6598 человек.

В Китае количество умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки увеличилось на одного человека, число прибывающих из-за границы заразившихся - на 38, до 951 человека. А в Канаде за этот период заразились еще более чем 1,6 тыс. человек.-0-