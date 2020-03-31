В Республике Корея на фоне эпидемии коронавируса учебный год начнется с онлайн-занятий

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея дети начнут новый учебный год 9 апреля только с онлайн-занятий из-за вспышки COVID-19, сообщает Kyodo News.

Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн отметил, что, несмотря на все усилия страны по сдерживанию вируса и снижению риска заражения, среди учителей и других специалистов сложилось единодушное мнение о том, что детям еще рано возвращаться в школу.

Учебный год в стране должен был начаться в начале марта, но правительство неоднократно откладывало его сроки, чтобы предотвратить распространение вируса среди детей. Сначала все перенесли на 6 апреля, а затем еще на три дня, чтобы можно было подготовиться к онлайн-урокам.

Отложены с начала ноября до начала декабря и национальные вступительные экзамены.

Во вторник министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея сообщило, что в течение 24 часов до конца понедельника было зарегистрировано 125 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вызванного вирусом.

В настоящее время в стране насчитывается 9 786 подтвержденных случаев заболевания, в результате которых погибли 162 человека. Опасаясь очередного всплеска числа случаев заражения, органы здравоохранения сосредоточили свое внимание на людях, въезжающих в страну после заражения за границей.-0-