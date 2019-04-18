В результате аварии на острове Мадейра погибли 28 человек

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 28 человек погибли в результате аварии туристического автобуса, на острове Мадейра. Об этом сообщило агентство
По имеющейся информации, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание, находящееся возле трассы.
На место происшествия прибыло несколько пожарных бригад и более 10 машин скорой помощи.
О точном количестве пострадавших в результате инцидента информации нет.-0-
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