В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 16 человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Чунцин на юго-западе Китая из-за чрезмерно высокой концентрации угарного газа в угольной шахте Сунцзао погибли 16 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение местных властей.

Концентрация угарного газа в шахте превысила предельно допустимую норму из-за возгорания ремней наклонного ленточного транспортера в воскресенье. В результате ЧП под землей были заблокированы 17 человек, 16 из них впоследствии были найдены мертвыми.

Угольная шахта Сунцзао принадлежит местной энергетической компании. В настоящее время причины произошедшего уточняются.-0-