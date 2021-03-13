В результате беспорядков в центре Льежа 11 полицейских получили травмы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погромы, переросшие в столкновения с полицией, произошли в бельгийском Льеже. Как сообщает телеканал RTBF, всего в них приняли участие не менее 300 молодых людей.

Погромы начались после акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter против "полицейского насилия".

Инцидент быстро перерос в столкновения с полицией. Протестующие разгромили McDonald's на площади Сент-Ламберт в центре города и разбили несколько остановок транспорта. После короткой стычки с полицией погромщики смогли оттеснить силы правопорядка. Они также разбили часть окон в центральном комиссариате полиции и мэрии Льежа.

Через полтора часа ситуацию удалось взять под контроль. В центр города прибыли подкрепления спецназа федеральной полиции, который применил слезоточивый газ и водометы. В ходе столкновений ранения получили 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек.

Городские власти сообщили, что погромы носили организованный характер, у их участников было холодное оружие, некоторые были экипированы спортивными щитками для защиты рук и ног.-0-