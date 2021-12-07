В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 27 человек

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индонезийские СМИ.

По информации спасателей, пропавшими без вести числятся более 20 человек. "Сегодня утром поисковая группа обнаружила еще пять тел, которые были доставлены в местный морг", - рассказал журналистам представитель спасательного отряда Вайяна Суятну. Таким образом общее число погибших на данный момент составляет 27 человек.

По данным управления агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Восточная Ява, 69 человек получили тяжелые ранения, около 100 - легкие травмы. Кроме того, спасатели в понедельник сообщали, что без вести пропали более 20 местных жителей.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии.-0-