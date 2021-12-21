В результате наводнений в Малайзии погибли 15 человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате сильных наводнений на западе Малайзии выросло до 15, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BERNAMA.

По имеющимся данным, наибольшее число жертв и разрушений отмечено в самом густонаселенном штате Селангор, серьезные разрушения, приведшие к человеческим жертвам, также зафиксированы в штате Паханг. Сообщается, что из-за буйства стихии свои дома были вынуждены покинуть около 67 тыс. человек.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов ($23,6 млн) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате наводнений. Он также сообщил, что каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов ($236).

По оценкам местных метеослужб, продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.-0-

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