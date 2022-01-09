В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 19 человек погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Среди жертв пожара девять детей. Возгорание произошло в многоэтажке "Твин Парк" на севере города в районе Бронкс. Ранее на место происшествия прибыл новый мэр города Эрик Адамс. По его словам, речь идет об одном из самых крупных по количеству жертв пожаров в истории города - различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар произошел в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, уточнил глава пожарного департамент Нью-Йорка Дэниел Нигро, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились. Охвачены огнем оказались второй и третий этажи, но дым поднялся на следующие этажи. По словам Нигро, "пострадавших находили буквально на каждом этаже здания", многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожару была присвоена максимальная, пятая, категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных.