В результате стрельбы в Нью-Йорке пострадали семь человек

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек пострадали из-за нескольких инцидентов со стрельбой, произошедших в Нью-Йорке за одну ночь. Об этом сообщает New York Post.

Все происшествия, как сообщает местная полиция, произошли в районе Бронкс. Первое из них случилось в 2:48 утра по местному времени. Пострадали 30-летний мужчина и 17-летний подросток.

Примерно через час неизвестный мужчина открыл стрельбу по группе людей, в результате чего четыре человека получили ранения в ноги.

Третий эпизод произошел около 4 часов утра. Стрелявшим оказался водитель такси, который попытался вырвать сумку у пассажирки, но та оказала сопротивление. Пуля попала девушке в левое плечо.

Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизни вне опасности.-0-