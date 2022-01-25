В результате тропического шторма в Африке погибли по меньшей мере 46 человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-восток Африки обрушился тропический шторм "Ана", унесший жизни 46 человек на Мадагаскаре, Мозамбике и Малави, сообщает TheNewsCaravan.

Проливные дожди, вызванные штормом, привели к наводнениям и оползням в столице Мадагаскара Антананариву. По информации властей, 39 человек погибли и почти 65 тыс. остались без крыши над головой.

"В настоящее время мы эвакуируем людей из затопленных районов", - сказали AFP в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Мадагаскара.

На материковую часть Африки шторм обрушился в понедельник, принеся с собой проливные дожди и сильный ветер. Особенно пострадал от него центральный и северный Мозамбик. Местные власти заявили, что во вторник ураган унес жизни троих человек. Кроме того, более 60 человек получили ранения.

В Малави из-за урагана погибли четыре человека. Также в стране произошло массовое отключение электроэнергии.-0-