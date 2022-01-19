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19 января 2022, 00:52

В результате взрыва в доме в Нью-Йорке один человек погиб и девять пострадали

Фото nypost.com
Фото nypost.com

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, еще девять пострадали в результате взрыва в Нью-Йорке, который произошел доме в районе Бронкс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Инцидент произошел во вторник около 11 часов утра [19 часов] на Фокс-стрит. По информации пожарного управления Нью-Йорка, взрыв привел к пожару и обрушению части здания.

Причина взрыва пока достоверно не известна, сообщает телеканал CBS. Предположительно это мог быть взрыв газа. Как сообщает телеканал, погибла 82-летняя женщина, еще одна женщина находится в критическом состоянии.-0-

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