В результате землетрясения на Филиппинах погибли восемь человек

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения на острове Лусон в центральной части Филиппин возросло до восьми. Об этом сообщил портал Rappler .

Ранее сообщалось о пяти погибших. По информации портала, еще три тела достали из-под обломков разрушенного землетрясением продуктового магазина. Поисково-спасательная операция продолжается.

Сразу после землетрясения в провинции Пампанга начались перебои в работе систем электроснабжения.

22 апреля Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,3 на острове Лусон в центре Филиппин. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км, подземные толчки ощущались в столице Маниле. Землетрясение привело к повреждению многочисленных зданий и дорог, была разрушена часть конструкций международного аэропорта Кларк в провинции Пампанга.-0-