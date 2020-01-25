В результате землетрясения в Турции погибли 14 человек

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 14 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны, передает ТАСС. Более 300 пострадали.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 Землетрясение произошло около 20.55 по местному времени в провинции Элязыг, в районе города Сивридже. Эпицентр залегал на глубине 6,75 км.

Ранее сообщалось о восьми жертвах.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 в восточной провинции Элязыг, население которой - около 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.-0-