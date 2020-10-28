В Риме полиция пресекла попытку устроить массовые беспорядки

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме вечером 27 октября полиция пресекла очередную попытку устроить массовые беспорядки из-за введения новых ограничительных мер в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией. В результате представителями правопорядка несколько человек были задержаны, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Протестующие собрались в центре Рима, на площади Пьяцца дель Пополо, с требованиями отмены новых ограничительных мер по борьбе с COVID-19. На мероприятии, предположительно, присутствовали представители крайней правой организации Forza Nuova ("Новая сила"). Акция протеста не носила мирный характер: демонстранты зажигали дымовые шашки, бросали в полицию камни и бутылки.

После того, как полиция применила против демонстрантов водометы, манифестанты отступили к площади Пьяццале Фламинио, где подожгли несколько мусорных баков. В связи с действиями протестующих была закрыта станция метро "Фламинья", а к центру итальянской столицы стянули дополнительные силы полиции и бронированные автомобили.

Как пишет итальянское издание Stretto Web, около 300 демонстрантов собрались вечером 27 октября перед префектурой в городе Падуя на севере Италии, чтобы выразить протест против принятых властями мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что сотни недовольных ограничениями вышли вечером 26 октября на улицы Турина и Милана.

Протесты против новых ограничительных мер в Италии продолжаются уже несколько дней. 23 октября протестующие против введения комендантского часа нападали на сотрудников полиции в Неаполе, а на следующий день - в Риме.

В связи с распространением коронавируса в отдельных областях Италии введен комендантский час. С 26 октября бары и рестораны работают до 18.00. Спортзалы, бассейны, театры и кинотеатры закрылись до 24 ноября, позже правительство может продлить этот срок.

Общее число зараженных COVID-19 в Италии превысило 565 тыс., с момента вспышки скончались 37,7 тыс. человек. Суточные показатели заболеваемости коронавирусом в Италии в последние дни стабильно превышают 20 тыс. человек, власти просят итальянцев с пониманием отнестись к новым ограничительным мерам.-0-