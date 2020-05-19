В Риме после карантина открылись музеи

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцать государственных музеев Италии возобновили работу после карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Минкультуры Италии.

В числе первых - Национальный археологический музей, Национальный музей средневекового и современного искусства в Матере, Археологический парк в Пестуме, Национальная галерея современного искусства в Риме. 19 мая открылась Галерея Виллы Боргезе и римские музеи, включая Капитолийские.

Многие музейные учреждения, несмотря на разрешение открыться уже 18 мая, отложили открытие до 2 июня, до национального праздника Италии - Дня республики. На это число назначено "второе открытие" выставки Рафаэля в столичном зале "Скудерие дель Квиринале". Срок работы экспозиции будет продлен до 30 августа.

Пока Галерея Уффици во Флоренции объявила об открытии 21 мая только садов Боболи. 26 мая откроется Галерея Академии в Венеции. На конец месяца запланировано открытие Колизея и комплекса Помпеи.

Правительство планирует к 15 июня разрешить открыть театры и кинотеатры. Однако Термы Каракаллы, где проводит летний сезон Римская опера, и "Арена ди Верона" уже объявили о переносе всех спектаклей на следующий год. Из запланированных мероприятий пока никаких изменений по срокам не претерпел в Италии только Венецианский кинофестиваль, который запланировано провести со 2 по 12 сентября.-0-