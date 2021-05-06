В Рио-де-Жанейро в результате перестрелки с полицией погибли 25 человек

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным полиции, по меньшей мере 25 человек, в том числе полицейский, были убиты в результате перестрелки во время операции против торговцев наркотиками в трущобах Жакарезинью в Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

Подозреваемые пытались сбежать через крыши домов, когда полиция въехала в трущобы на бронетранспортерах, а над их головами пролетали вертолеты. По сообщению местной пожарной команды, пули, выпущенные во время перестрелки, поразили вагон легкорельсового транспорта, в результате чего были ранены два пассажира.

По данным полиции, трое полицейских были ранены и один скончался от ран. Это была самая смертоносная отдельная полицейская операция в штате Рио-де-Жанейро, который на протяжении десятилетий страдал от насилия, связанного с наркотиками, в бедных кварталах, известных как фавелы.

Полиция заявила, что среди погибших в Жакарезинью были лидеры банды торговцев наркотиками, которая доминировала в трущобах. По словам правоохранителей, арестовано не менее 10 подозреваемых.-0-