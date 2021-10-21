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21 октября 2021, 11:49

В России два суточных максимума по коронавирусу: 36 339 заражений и 1036 смертей

Фото из архива
Фото из архива
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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 339, до 8 131 164. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1036 против 1028 днем ранее, до 227 389. Это также новый максимум. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%.

Число вылечившихся после заражения россиян возросло за сутки на 25 895, до 7 091 607. Доля выписанных пациентов снизилась до 87,2% от общего числа заразившихся.-0-

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