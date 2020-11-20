В России машина с шестью людьми ушла под лед - погибли двое

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, ушел под лед на реке в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа РФ. В результате погибли беременная женщина и ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в правоохранительные органы рано утром. По предварительным данным ведомства, на берегу реки Северная Сосьва в 12 км от поселка Сосьва провалился под лед автомобиль Chevrolet Niva. В машине находились мужчина, две женщины, а также три девочки, самой младшей - менее года.

"Погибли беременная женщина 1991 года рождения и девочка 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.

Как уточнили в региональном управлении МЧС РФ, четырех человек, которые смогли выбраться из машины, осматривают специалисты Центра медицины катастроф. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен.-0-