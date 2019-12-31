В России может появиться презумпция согласия на донорство органов

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов может появиться в российском законодательстве в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщает ТАСС.

Министерство здравоохранения РФ недавно опубликовало для общественного обсуждения проект закона о трансплантологии. Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. "То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного - при определенных условиях - отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга", - уточнил он.

Врачи будут обязаны после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.

В отношении забора донорских органов в России на данный момент уже действует презумпция согласия. При этом, если человек по каким-то причинам не хочет быть донором органов, эту позицию можно зафиксировать в медицинских документах, но пока мало кто этот механизм использует. Ранее главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье подчеркивал, что новый закон позволит лучше координировать работу по трансплантации органов в РФ, а значит - спасти больше человеческих жизней.-0-