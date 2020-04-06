В России мужчина застрелил пятерых человек из-за шума под окнами

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области России вечером 4 апреля из охотничьего ружья были застрелены пять человек. Касимовский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По информации пресс-службы, в ходе допроса мужчина признался в том, что произвел выстрелы в людей, однако объяснил он это необходимой обороной.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, назначены судебные экспертизы.

По версии следствия, подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, шумевшей во дворе под его окнами. Завязался конфликт, в результате которого мужчина взял ружье и вышел на улицу, после чего произвел выстрелы. Среди погибших - четверо мужчин и одна женщина.

В связи с общественным резонансом и необходимостью проведения большого объема работы материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Рязанской области.-0-