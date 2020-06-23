23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В России над созданием вакцины от COVID-19 работают 14 федеральных центров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин сегодня в телевизионном обращении к россиянам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Клинические испытания первых образцов уже начались, - сказал Владимир Путин. - Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один: известный врачебный принцип "не навреди", уверенность в эффективности, надежности и безопасности вакцины для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть стопроцентной".

Президент РФ отметил, что сама по себе вакцина важна, но она не панацея, а противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. "В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, - констатировал он. - Но вирус по-прежнему опасен - тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными".

Владимир Путин убежден, что эпидемии можно противостоять, главное - работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран. Вместе с тем, по его словам, полностью отгородиться от вируса объективно было невозможно, поскольку современный мир взаимосвязан.

Президент РФ констатировал, что российской системе здравоохранения в целом удалось справиться с угрозой: если к середине марта в стране насчитывалось около 40 тыс. специализированных коек для лечения коронавируса, то к началу июня их число было доведено до 180 тыс. В то же время он признал, что во время действия карантинных мер возникли сложности с оказанием плановой медицинской помощи гражданам. "Из этого необходимо сделать выводы на будущее", - указал Владимир Путин.-0-

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