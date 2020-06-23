В России над созданием вакцины от COVID-19 работают 14 федеральных центров

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 23 июня 2020
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:03 В московской квартире обнаружены пять суррогатных младенцев В мире
18:56 Беларусь против разжигания межгосударственной розни по признаку реагирования на пандемию - Макаров Общество
18:55 ЕЭК начала расследования в сфере торговли медизделиями и лекарствами на трансграничных рынках Экономика
18:53 Указом Президента Беларуси предусматриваются дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов Президент
18:46 В Таиланде донором стволовых клеток впервые стал пациент с COVID-19 В мире
18:38 БРКА предлагает принимать в адвокатуру выпускников вузов Общество
18:31 Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation закупили для медиков 47,6 тыс. респираторов Общество
18:21 Пункты тестирования в Брестской области готовы к проведению вступительной кампании Регионы
18:09 В Румынии от наводнений пострадали более 90 населенных пунктов В мире
18:01 План работы по аккредитации определили в ЕАЭС Экономика
17:58 Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию Президент
17:49 Условия для роста и развития овощей будут благоприятными в ближайшие дни - Белгидромет Экономика
17:48 В Витебском районе утонула 14-летняя девочка Происшествия
17:45 Оплата услуг адвокатов в Беларуси ниже, чем в сопредельных странах - Чайчиц Общество
17:36 Два жителя Молодечно стали фигурантами уголовного дела из-за сопротивления бойцам ОМОНа Происшествия
17:32 У трех объектов неиспользуемого госимущества в Гродно появились новые собственники Регионы
17:28 Путин объявил о повышении ставки налога на доходы более 5 млн российских рублей в год В мире
17:26 Беларусь ограничивает ввоз свинины из Мьянмы из-за АЧС Экономика
17:23 Мобильный пункт питания и соцпомощи бездомным появится в Минске до конца года Регионы
17:21 Изменять ограничения скорости на МКАД в ближайшее время не планируется - ГАИ Регионы
17:20 В России над созданием вакцины от COVID-19 работают 14 федеральных центров В мире
16:59 Премьера спектакля "Найдорф" по повести Ивана Пташникова состоится на Белорусском радио Афиша
16:53 Литва в январе-мае стала лидером по закупкам товаров через БУТБ Экономика
16:52 Выставка "Белагро-2020" переносится на 22-26 сентября Экономика
16:39 Кафе, спортклубы и мечети откроются в Египте с 27 июня В мире
16:36 Чайчиц видит потенциал адвокатуры по дальнейшему правовому воспитанию граждан Общество
16:30 Географическим указаниям в Беларуси будут предоставлять правовую охрану Общество
16:24 ЧМ по каратэ в Дубае перенесен на 2021 год Спорт
16:13 Проект БРСМ "Разам з бацькам" объединил отцов разных возрастов и профессий Общество
15:55 В Хойникском районе уничтожили 4 т конопли Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
23 июня 2020, 17:20

В России над созданием вакцины от COVID-19 работают 14 федеральных центров

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Таиланде донором стволовых клеток впервые стал пациент с COVID-19
Выставка "Белагро-2020" переносится на 22-26 сентября

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В России над созданием вакцины от COVID-19 работают 14 федеральных центров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин сегодня в телевизионном обращении к россиянам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Клинические испытания первых образцов уже начались, - сказал Владимир Путин. - Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один: известный врачебный принцип "не навреди", уверенность в эффективности, надежности и безопасности вакцины для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть стопроцентной".

Президент РФ отметил, что сама по себе вакцина важна, но она не панацея, а противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. "В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, - констатировал он. - Но вирус по-прежнему опасен - тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными".

Владимир Путин убежден, что эпидемии можно противостоять, главное - работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран. Вместе с тем, по его словам, полностью отгородиться от вируса объективно было невозможно, поскольку современный мир взаимосвязан.

Президент РФ констатировал, что российской системе здравоохранения в целом удалось справиться с угрозой: если к середине марта в стране насчитывалось около 40 тыс. специализированных коек для лечения коронавируса, то к началу июня их число было доведено до 180 тыс. В то же время он признал, что во время действия карантинных мер возникли сложности с оказанием плановой медицинской помощи гражданам. "Из этого необходимо сделать выводы на будущее", - указал Владимир Путин.-0-

Путин объявил о повышении ставки налога на доходы более 5 млн российских рублей в годПутин объявил о повышении ставки налога на доходы более 5 млн российских рублей в год
В России с 1 января 2021 года ставка налога на доходы, превышающие 5 млн российских рублей в год, будет повышена с нынешних 13% до 15%.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус лекарства медицина Путин Россия
Новости рубрики В мире
В московской квартире обнаружены пять суррогатных младенцев
Фото Ramathibodi Hospital В Таиланде донором стволовых клеток впервые стал пациент с COVID-19
Фото IGSU В Румынии от наводнений пострадали более 90 населенных пунктов
Фото из архива Путин объявил о повышении ставки налога на доходы более 5 млн российских рублей в год
На улицах Каира. Фото из архива Кафе, спортклубы и мечети откроются в Египте с 27 июня
Фото issafrica.org ЮНЕСКО критикует дискриминацию детей в сфере образования
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19
В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы - Петришенко
Андрейченко: крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях пандемии
Топ-новости
Указом Президента Беларуси предусматриваются дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов
Беларусь в июле закупит 1,58 млн т российской нефти
Очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен агропромышленному комплексу
В Беларуси 25 июня начнется централизованное тестирование
Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI
Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям
Приоритетом в достижении ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие - Исаченко
МАРТ разъяснил рекомендации по минимизации распространения COVID-19 в магазинах и общепите
Географическим указаниям в Беларуси будут предоставлять правовую охрану
Чайчиц видит потенциал адвокатуры по дальнейшему правовому воспитанию граждан
Популярность белорусских брендов среди молодежи растет - социсследование
Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси
Выставка "Белагро-2020" переносится на 22-26 сентября
РЕПОРТАЖ: Секрет агрохолдинга для деревни будущего
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.