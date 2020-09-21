В России не требуется вводить новые ограничения из-за коронавируса - глава Роспотребнадзора

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в целом ситуация стабильная, поэтому вводить новые ограничительные меры не требуется.

"Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной. Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране. Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть: каждый случай, который зарегистрирован, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", - сказала она по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

Попова подчеркнула, что гражданам необходимо помнить о простых правилах, которые позволят защитить их здоровье и предотвратить распространение вируса. "Это чистые руки, чистые поверхности, чистые предметы вокруг, масочный режим. На сегодняшний день это неизбежно, но это также сохранит здоровье", - заключила глава ведомства.

Также Анна Попова рассказала, что прививку от гриппа в этом году уже сделали 16 млн россиян, это 11% населения страны.

По состоянию на 21 сентября в России подтверждено 1 109 595 случаев COVID-19. В настоящее время в стране продолжают лечение 178 133 зараженных. С момента вспышки выздоровели 911 973 человека, скончались 19 489 инфицированных.-0-