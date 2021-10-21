В России обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, подвида дельта-штамма, обнаружены в России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает ТАСС.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов дельта-штамма. В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".

Эксперт отметил, что появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в РФ. "Появление изначальной версии "дельты" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Руководитель научной группы отметил, что AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V. Этот вариант короновируса может постепенно начать вытеснять предыдущий вариант вируса, но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама "дельта" в свое время вытеснила все остальные.

При этом эксперт отметил, что существующие в России вакцины эффективны против новой версии вируса.-0-