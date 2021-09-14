В России оштрафовали Facebook, Telegram и Twitter за отказ удалить запрещенный контент

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России суд назначил новые штрафы Facebook, Telegram и Twitter за отказ удалить запрещенный контент, сообщает ТАСС.

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов составила более 90 млн рублей.

Как сообщает газета "Известия", Facebook занял первое место в рейтинге интернет-платформ, нарушающих законодательство в сфере распространения деструктивного контента. В социальной сети было отмечено 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков, 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской, 68 случаев оскорбления госсимволов, 124 фейка и 87 призывов к суициду.

Также на 5 млн рублей был оштрафован Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент. Теперь общая сумма штрафов составила более 45 млн рублей.

Мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенный в России контент оштрафован на 9 млн рублей, общая сумма штрафов составила 35 млн рублей.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Вышеуказанные ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.-0-