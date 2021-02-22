В России разработали технологию создания вирусных векторов для борьбы с генетическими заболеваниями

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе московского Института биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова (ИБХ РАН) создали технологию наработки вирусных частиц для производства на их основе генетических препаратов точечного действия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

"Исследователи Центра компетенций НТИ на базе ИБХ РАН разработали отечественную технологию создания вирусных векторов, которые могут стать инструментом доставки генетического материала в клетки для лечения редких заболеваний. На ее основе создан первый российский сервис по наработке и очистке рекомбинантных аденоассоциированных вирусных частиц. Ранее российские ученые заказывали данные соединения за рубежом", - сказали в пресс-службе Центра компетенций НТИ.

Рекомбинантные вирусные векторы создаются в результате сложного процесса наработки вируса в культуре клеток млекопитающих. Затем вирусные частицы проходят этапы очистки и концентрирования. "Препараты, созданные на основе вирусных векторов, уже применяются при лечении таких редких генетических заболеваний, как спинальная мышечная атрофия", - пояснили в центре.

Свойства вирусных векторов доставлять в клетку "генетический груз" также используются учеными в лабораторных исследованиях с участием клеточных культур и животных. Они помогают исследователям в поиске генов, которые при доставке в клетку могут изменять или контролировать ее функции. Именно такие гены становятся основой для новых таргетных медицинских препаратов.-0-