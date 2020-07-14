В России с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция в связи с COVID-19

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательная двухнедельная изоляция, введенная в России в связи с распространением коронавируса, будет отменена с 15 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

При этом иностранцам на въезде необходимо предоставлять справку об отсутствии коронавируса либо сдавать тест уже в России. В случае отсутствия справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус, исследование нужно пройти в течение трех календарных дней на территории РФ. Отмечается, что оплата тестов осуществляется в соответствии с российским законодательством.

Всем гражданам Российской Федерации теперь потребуется сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия из-за границы. Работодателей же обязали информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких лабораторных исследований после возвращения, а также проверять наличие справок об этом.

Обязательный двухнедельный карантин в России был введен 11 марта.-0-