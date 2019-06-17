В России ужесточили наказания за пьяные ДТП

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Закон был принят Госдумой 30 мая и одобрен Советом Федерации 11 июня.

Согласно поправкам: если совершение ДТП нетрезвым водителем повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет), в случае гибели человека - от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет), если погибли двое и более лиц - от 8 до 15 лет заключения (сейчас от 4 до 9 лет).

Законом также вносится изменение в статью 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). Ее действие распространяется на частных лиц, управляющих легкими (сверхлегкими) самолетами или маломерными водными судами. В случае нарушения ими правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека либо причинен крупный ущерб, максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. Если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до пяти лет.-0-