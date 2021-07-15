В России в ряде отраслей непривитых сотрудников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются привиться от COVID-19 и не подтверждают документами медицинские противопоказания. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Роструда.

В РФ вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. "Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)", - сказано в пояснениях Роструда. Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной платы.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер. До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа - вторым. "Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа, - сказано в документе Роструда. - Если работник в эту дату не предоставил сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней".

Если работник против прививки, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч.3 ст.76 ТК РФ. При этом перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению - работники на удаленке также должны проходить вакцинацию, уточнил Роструд.

Ведомство подчеркнуло, что работодатель обязан отстранять от работы сотрудника, который отказывается от вакцины и не имеет к ней медицинских противопоказаний (их следует представлять в виде подтверждающих документов). Причем сотрудник сможет вернуться лишь после того, как устранит причину отстранения либо уже по окончании пандемии.-0-